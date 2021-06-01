Русские, белорусы и армяне разбили подворья на правом берегу Туры в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Русские, белорусы и армяне представили свои подворья в День России на правом берегу Туры в районе моста Челюскинцев в Тюмени 12 июня.

Первой горожан встречает русская изба. "В Центре русской культуры есть музей "Русская горница". На празднике - копия горницы, которая оборудована у нас в центре, с "красным углом" с иконой, русской печью, пряхой с веретеном, детской кроватью", – рассказала руководитель фольклорной студии Центра русской культуры Зинаида Полых.

Здесь же представлены блюда национальной кухни: кулебяки, пирожки, ватрушки, холодец, блины, щи, варенье.

Пять мастер-классов предложили пройти тюменцам представители национального общества "Автономия "Беларусь". Гости смогли попробовать плести забор из лозы, смастерить кукол-оберегов.

"Мы передаем эти знания из поколения в поколение - язык, музыка и национальные костюмы. Сегодня я надела платье, которое вышивала моя бабушка по эскизам прабабушки. Для меня это очень дорого", – поделилась представительница Ангелина Подкорытова.

Национальные блюда представили тюменские армяне. "Гата изготавливается из теста, она очень сладкая. Если вы ее съедите, то после нее непременно захотите воды. Здесь же есть армянский лаваш, сухофрукты, грецкие орехи. Есть плав, приготовленный в тыкве, он получается очень вкусным, ароматным", – рассказал участник армянского ансамбля "Наири" Тигран Степанян.

Здесь же можно было увидеть емкость примерно на 100 литров для замешивания тана. Сегодня она только для вида – для хранения неподходящая погода.

Инна Пахомова