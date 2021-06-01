В День России тюменцы сыграли в настольный теннис и футбол

| Фото: Сергей Елесин ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Более 30 тюменцев участвовали в семейном перформансе в квартире у «Космоса»

Более 200 жителей Тюмени стали участниками городских соревнований "Я, мы – Россия", посвященных Дню России. Мероприятие прошло 12 июня в Комсомольском сквере и объединило студентов тюменских вузов и колледжей, учащихся старших классов школ города. Попробовать свои силы смогли и семейные команды.

Как отметил в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель регионального штаба "Молодой гвардии" Владимир Сбитнев, именно спорт объединяет, что особенно актуально в День России.

"Это один из самых молодых праздников и мы подумали, что будет здорово в такой солнечный день провести спартакиаду. Спорт объединяет всех, потому что во время спортивных матчей всегда чувствуется единство. Ну и в целом спорт - это полезно, интересно, а раз выдалась такая хорошая погода, нужно выходить на улицу и максимально спортивно отмечать этот праздник", - сказал он.

Стартовали соревнования с разминки, к которой присоединялись не только жители города, но и все желающие горожане.

| Фото: Сергей Елесин ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин ИА "Тюменская линия"

Далее участники испытали свои силы в мини-футболе, перетягивании каната, гиревом спорте, настольном теннисе, шашках и эстафете. За победу боролись 19 команд. Им необходимо было показать лучшие результаты в каждом из видов спорта. Кроме того, все желающие горожане, взрослые и дети, участвовали в отдельных видах состязаний.

По итогам соревнований первое место заняла команда ТВВИКУ, второе - команда Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса, третьими стали ребята из школы № 88. Победителям и призёрам вручили медали, кубки и призы от спонсоров.

Любовь Голышева