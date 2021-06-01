  • 12 июня 202112.06.2021суббота
  • USD71,6797
    EUR87,3274
  • В Тюмени 13..15 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В День России тюменцы сыграли в настольный теннис и футбол

Спорт, 16:43 12 июня 2021

Сергей Елесин ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Более 30 тюменцев участвовали в семейном перформансе в квартире у «Космоса»

Более 200 жителей Тюмени стали участниками городских соревнований "Я, мы – Россия", посвященных Дню России. Мероприятие прошло 12 июня в Комсомольском сквере и объединило студентов тюменских вузов и колледжей, учащихся старших классов школ города. Попробовать свои силы смогли и семейные команды.

Как отметил в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель регионального штаба "Молодой гвардии" Владимир Сбитнев, именно спорт объединяет, что особенно актуально в День России.

"Это один из самых молодых праздников и мы подумали, что будет здорово в такой солнечный день провести спартакиаду. Спорт объединяет всех, потому что во время спортивных матчей всегда чувствуется единство. Ну и в целом спорт - это полезно, интересно, а раз выдалась такая хорошая погода, нужно выходить на улицу и максимально спортивно отмечать этот праздник", - сказал он.

Стартовали соревнования с разминки, к которой присоединялись не только жители города, но и все желающие горожане.

Сергей Елесин ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин ИА "Тюменская линия"

Далее участники испытали свои силы в мини-футболе, перетягивании каната, гиревом спорте, настольном теннисе, шашках и эстафете. За победу боролись 19 команд. Им необходимо было показать лучшие результаты в каждом из видов спорта. Кроме того, все желающие горожане, взрослые и дети, участвовали в отдельных видах состязаний.

﻿

По итогам соревнований первое место заняла команда ТВВИКУ, второе - команда Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса, третьими стали ребята из школы № 88. Победителям и призёрам вручили медали, кубки и призы от спонсоров.

﻿

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День России , соревнования

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:43 12.06.2021В День России тюменцы сыграли в настольный теннис и футбол
16:25 12.06.2021В Тюмени состоялся этап велогонки критериум
10:30 12.06.2021Италия разгромила Турцию в матче открытия чемпионата Европы по футболу
18:28 11.06.2021Открытый турнир по текболу пройдет на площади 400-летия Тюмени