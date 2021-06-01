Более 30 тюменцев участвовали в семейном перформансе в квартире у "Космоса"

МТЦ "Космос" МТЦ "Космос"

Импровизированная квартира - первое, что видели тюменцы при входе в МТЦ "Космос" 12 июня. В ней живет семья, три поколения, которая надумала переезжать.

"Мы хотим в День России представить наше государство как одну семью. И решили показать, что это молодой праздник, который можно отмечать без ложного патриотизма. Напомнить всем, что Россия – это люди, регионы, разные и не похожие друг на друга. В нашей импровизированной квартире все об этом напоминает", - об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила руководитель художественного отдела МТЦ "Космос" Маша Хайбуллина.

Актеры театральной студии "Комната" исполняли роли дедушки, бабушки, мамы, папы, сына. Тюменцам, которые решили присоединиться к перформансу, погрузиться в историю семьи, предлагали разные роли: врача, репетитора или тренера сына, продавца из магазина, внучатой племянницы и так далее. На 20 минут посторонние люди становились членами семьи, узнавали ее историю, секреты, вносили свою лепту в действие и давали советы. К примеру, как поступить 8-летнему сыну Артему, который влюбился в 7-летнюю Марину, а родственники надумали переезжать.

Пять перформансов прошло в квартире под открытым небом. В нем сыграли более 30 тюменцев, которые по окончании получили от организаторов подарки. За действиями актеров и гостей квартиры наблюдали примерно 300 человек.

Что примечательно, для перформанса продумали не только интерьер квартиры со старинным диваном, ковром, гладильной доской, книгами, геранью в горшке, но и на асфальте нарисовали карту России. На ней отсылки к разным городам: "Москва не резиновая", "Тюмень – столица деревень", "Томск – сибирские Афины", "Не пытайся покинуть Омск" и другие. Этим они показали, что у всех семей страны есть что-то общее.

Кстати, семья у "Космоса" в итоге так никуда и не уедет, решит остаться, ведь им и в Тюмени хорошо.

Анжела Лебедева