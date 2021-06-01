Героями видеоролика "МЫ в глазах" стали представители 89 национальностей

| Фото: из сообщества "Медиаполис" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Медиаполис" во ВКонтакте

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Более 500 жителей России приняли участие в фотофлешмобе "МЫ в глазах", который прошел в рамках Всероссийского конкурса национальных видеороликов "МЫ". Участники прислали изображения глаз представителей 89 народов, населяющих страну, сообщают организаторы.

Фотографиями делились отдельные люди, коллективы учреждений, компаний, домов культур и детских садов. На их основе было создан видеролик "Мы в глазах", в котором участники флешмоба могут отыскать свои фотографии, сочетающиеся с фрагментами национальных танцев и обрядов, изображениями костюмов и блюд.

"Главная задача видео - показать этническое многообразие страны, уникальность каждого народа и через это передать образ единства народов России, ценности дружбы и человечности, которые нас объединяют" – рассказал главный организатор, продюсер, режиссер, член Общественного совета при Министерстве культуры РФ Николай Данн.

Проект "Мы" реализуется Федерацией современного искусства при поддержке Фонда президентских грантов, Федерального агентства по делам национальностей, правительства Тюменской области.

Видеоролик можно увидеть ВКонтакте, в Instagram и Youtube.