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В Тюмени выявили победителей турнира по дартсу

Спорт, 12:23 13 июня 2021

Фестиваль по дартсу прошел в спортзале Колледжа производственных и социальных технологий 12 июня в День России. Участниками стали 42 школьника Тюмени из гимназии №49, лицея №81 и ДЮЦ "Грант", сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

С праздником юных тюменцев поздравили директор департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Сергей Борисевич и депутаты Тюменской областной думы.

Состязания проходили отдельно среди юношей и девушек в возрасте до 16 лет. По результатам отборочного турнира в дисциплине "Набор очков" от каждой группы отбирались два лучших участника, которые сыграли в плей-офф "101 очко".

Среди юношей лучшим стал ученик школы №41 Александр Матаев, среди девушек - представительница школы № 7 Елизавета Моисеева.

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# дартс , День России

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