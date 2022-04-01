  • 10 апреля 202210.04.2022воскресенье
  • USD74,8501
    EUR81,7064
  • В Тюмени 0..2 С 4 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Выставка "Туризм, спорт, отдых. Охота и рыбалка" пройдет в Тюмени в апреле

Экономика, 19:48 10 апреля 2022

Фото: expo72.ru

Новые туристических маршруты по Тюменской области представят на выставке "Туризм, спорт, отдых. Охота и рыбалка", которая пройдет в апреле в областной столице.

"Спрос на внутренний туризм сейчас существенно вырос. Многие регионы страны стали рассматривать туризм, как серьезную часть развития местной экономики, включились в гонку за путешествующими. И в этом отношении Тюменская область не исключение. Главное, чтобы о нас, как о привлекательном с точки зрения туризма регионе, узнало как можно больше людей", - подчеркнула директор областного департамента потребительного рынка и туризма Мария Трофимова.

В то же время многим тюменцам еще предстоит открыть для себя родной регион. И в этом отношении выставка "Туризм, спорт, отдых. Охота и рыбалка" может сыграть свою роль.

"В нашем выставочном зале соберутся более 40 компаний которые представят оборудование и снаряжение для активного отдыха. Возможности для внутрироссийского туризма сейчас растут, и показать товар лицом стремятся многие", - отметил генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков.

Участниками тюменской выставки станут гости из Екатеринбурга, Златоуста, Ижевска, Краснодарского края, Москвы, Башкортостана, Крыма и Самары, сообщает пресс-служба департамента потребительного рынка и туризма Тюменской области.

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выставка , туризм

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:48 10.04.2022Выставка "Туризм, спорт, отдых. Охота и рыбалка" пройдет в Тюмени в апреле
12:26 09.04.2022Тюменские предприниматели ждут оперативной реализации федеральных мер поддержки
12:25 09.04.2022Четыре школы возводят в развивающихся микрорайонах Тюмени
15:46 08.04.2022Быстро и безопасно: Сбербанк рассказал, как за пару дней зарегистрировать права на квартиру