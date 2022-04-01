Мошенник под ником "Аня Вайнер" обманул жителя Тюменской области на 30 тысяч рублей

| Фото: tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Год лишения свободы условно получил 18-летний житель с. Бухтал Нижнетавдинского района, признанный виновным в мошенничестве. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, он также возместит потерпевшему материальный ущерб в 31 тыс. 290 рублей.

Как известно из материалов дела, в феврале 2021 года подсудимый в соцсетях познакомился с молодым человеком, которому предложил заработать денег на спортивных ставках. Ранее он создал страничку под ником "Аня Вайнер" и для конспирации поставил фотографию незнакомой ему девушки.

Он убедил нового знакомого в доходности предприятия и предложил свои услуги по размещению денег, пообещав перечислять доход от удачных ставок, либо вернуть деньги в случае проигрыша. С 13 по 15 февраля потерпевший перевел на банковскую карточку более мошенника 31 тыс. рублей. Не дождавшись обещанного дохода, он обратился в полицию.