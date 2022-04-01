Волонтеры "Бессмертного полка" напомнили тюменцам о людях, прошедших фашистские концлагеря

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Флешмоб "Посигналь, если помнишь" провели общественники на Центральной площади Тюмени в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 11 апреля.

С 13 до 14 часов волонтеры выстроились цепочкой вдоль проезжей части с плакатами с названиями концентрационных лагерей и указанием количества людей, замученных в них. Сопредседатель центрального штаба "Бессмертного полка" Геннадий Иванов напомнил, что в фашистских концентрационных лагерях погибли 11 млн человек, и 5 млн из них – советские граждане.

"11 апреля признано международным днем освобождения узников лагерей, так как в этот день в 1945 году заключенные Бухенвальда подняли вооруженное восстание, а затем в этот концлагерь вошли американские войска, - рассказал он. – И уже несколько лет подряд в этот день мы напоминаем всем жителям Тюмени о зверствах нацистов".

Отметим, что сегодня в Тюменской области проживают более 70 человек, прошедших через концентрационные лагеря. "Наша акция проходит при содействии областного совета ветеранов войны. Каждый год тюменцы реагируют на это напоминание очень положительно", - рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель Тюменского регионального исполкома "Бессмертного полка России" Галина Валуева.

Николай Ступников