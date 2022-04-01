Коллектор на улице Пермякова в Тюмени отремонтируют к 14 апреля, не отключая воду в домах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сотрудники "Росводоканал Тюмень" ремонтирует канализационный коллектор на ул. Пермякова в областной столице. Провала здесь не было – коммунальщики зашли с ремонтными работами после обследования сетей. График работ рассчитан на три дня. Работы ведутся круглосуточно, сообщила руководитель пресс-службы ООО "Тюмень водоканал" Ирина Айданова.

"При плановом обследовании сетей мы выявили, что нарушен верхний свод трубы. Учитывая, что коллектор расположен под проезжей частью, принято решение о его неотложном ремонте. Работы будут проводиться без ограничения водоснабжения", – рассказал директор по производству "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Бычков.

По данному канализационному коллектору транспортируются стоки первого, второго и третьего микрорайонов областного центра. Предприятию предстоит обновить железобетонную трубу диаметром 1200 миллиметров.

Движение по ул. Пермякова в сторону ул. Широтной от съезда на ул. 30 лет Победы до ул. Александра Логунова на время проведения работ ограничили. Автомобилисты объезжают участок по правому съезду с путепровода, выезжая на ул. 30 лет Победы. Проехать по ул. Пермякова в сторону Республики можно без изменений.

Инна Пахомова