Смартфон в качестве терминала: тюменские предприниматели подключают новый сервис Сбербанка

| Фото: Сбербанк | Фото: Сбербанк

Предприниматели Тюменской области стали активно подключаться к сервису "Мобильный кассир" от Сбербанка, позволяющему использовать персональные гаджеты в качестве полноценного POS-терминала с возможностью фискализации. За первый квартал 2022 года количество активных пользователей сервиса увеличилось в несколько раз. Продукт оказался наиболее востребован среди курьерских служб, владельцев кафе или небольших ресторанов, а также у представителей розничной торговли.

Сервис "Мобильный кассир" появился в 2021 году. Он позволяет предпринимателям использовать смартфоны в качестве смарт-терминалов для приема всех видов оплаты: наличными, банковскими картами или с помощью "Плати QR" от Сбера.

Одноименное приложение совместимо с любой моделью "Эвотора" и не требует дополнительного обучения. Предприниматели могут пользоваться приложением, даже если у них нет физической кассы. В этом случае настраивается фискализация через облачную кассу, и все данные о платежах хранятся в специальной базе данных. Чеки можно отправлять клиенту по номеру телефона или на почту.

"Уже больше сотни предприятий малого бизнеса в регионе по достоинству оценили сервис Сбера "Мобильный кассир". С его помощью можно экономить на оборудовании и сервисной плате, услуга заменяет терминал и кассу одновременно. Это подходит как индивидуальным предпринимателям, единолично осуществляющим расчёты, так и для организации работы сразу нескольких кассиров или операторов. Такой простой и удобный способ позволяет соблюдать требования 54‑ФЗ при работе с покупателями. Чтобы подключить услугу, необходимо заключить договор интернет-эквайринга со Сбером", - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.