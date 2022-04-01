  • 14 апреля 202214.04.2022четверг
  • USD79,8471
    EUR86,7219
  • В Тюмени 14..16 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

"Музейные маршруты России" пройдут в Тюменской области

Общество, 14:37 14 апреля 2022

njerusalem.ru

Тюменская область станет одним из 12 регионов России, через которые в 2022 году пройдут "Музейные маршруты России".

Всероссийский проект "Музейные маршруты России" был запущен Министерством культуры Российской Федерации в 2021 году для популяризации уникального культурно-исторического наследия среди граждан России, вовлечения в культурный оборот максимально большего числа исторически значимых объектов показа, поиска таких инструментов и механизмов продвижения музеев, чтобы они были созвучны сегодняшнему дню.

В 2022 году проект пройдет в 12 регионах России: Кемеровской области – Кузбассе, республиках Башкортостан, Марий Эл, Краснодарском крае, Ростовской, Ярославской, Ленинградской, Мурманской, Тюменской, Нижегородской областях и Санкт-Петербурге.

njerusalem.ru

14 и 15 апреля 2022 года в Московской области в Государственном историко-художественном музее "Новый Иерусалим" проходят проектно-аналитические и презентационные мероприятия в рамках Всероссийского проекта Министерства культуры Российской Федерации "Музейные маршруты России". Событие состоятся при поддержке правительства Московской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# музей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:23 14.04.2022В Тюменской области изъяли более 1 тысячи единиц оружия за нарушения сроков регистрации
15:11 14.04.2022При поддержке Запада происходило разжигание конфликта на Украине, считает Лариса Скоробогатова
15:09 14.04.2022Пять СО НКО в сфере культуры получат субсидии правительства Тюменской области
15:08 14.04.2022166 случаев COVID-19 зарегистрировали в Тюменской области за сутки