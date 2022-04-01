"Музейные маршруты России" пройдут в Тюменской области

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Тюменская область станет одним из 12 регионов России, через которые в 2022 году пройдут "Музейные маршруты России".

Всероссийский проект "Музейные маршруты России" был запущен Министерством культуры Российской Федерации в 2021 году для популяризации уникального культурно-исторического наследия среди граждан России, вовлечения в культурный оборот максимально большего числа исторически значимых объектов показа, поиска таких инструментов и механизмов продвижения музеев, чтобы они были созвучны сегодняшнему дню.

В 2022 году проект пройдет в 12 регионах России: Кемеровской области – Кузбассе, республиках Башкортостан, Марий Эл, Краснодарском крае, Ростовской, Ярославской, Ленинградской, Мурманской, Тюменской, Нижегородской областях и Санкт-Петербурге.

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14 и 15 апреля 2022 года в Московской области в Государственном историко-художественном музее "Новый Иерусалим" проходят проектно-аналитические и презентационные мероприятия в рамках Всероссийского проекта Министерства культуры Российской Федерации "Музейные маршруты России". Событие состоятся при поддержке правительства Московской области.