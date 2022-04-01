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Тюменская область направила 100 тысяч кубометров леса в Казахстан, Узбекистан, Египет, Китай

Экономика, 16:31 15 апреля 2022

www.iato.ru/ | Фото: www.iato.ru/

100 тыс. кубометров леса направлено на экспорт из Тюменской области с начала 2022 года. 65% продукции от общего объема поставлено в Узбекистан и Казахстан. 35% - Китай, Египет, Киргизия, Азербайджан, Туркменистан и другие страны. Вся продукция получила положительное фитосанитарное заключение.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила пресс-секретарь регионального управления Россельхознадзора Марина Галимова.

"Всего тюменским филиалом Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории выдано 1 тысяча 700 заключений о карантинном фитосанитарном состоянии лесоматериалов, предназначенных для экспорта в страны Таможенного и Европейского союза с начала этого года. При этом лаборанты исследовали более 3 тысяч проб. С одной партии брали по несколько проб для точности заключения", - говорит Марина.

Отметим, что всего в 2021 году из Тюменской области в страны Таможенного и Европейского союзов отправлено более 600 тыс. кубометров лесопродукции.

Анжела Лебедева

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# лес , пиломатериал , управление Россельхознадзора

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