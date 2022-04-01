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Заводоуковск собирает гуманитарную помощь для Донбасса

Общество, 18:40 15 апреля 2022

Единая Россия

Уже третья машина с гуманитарным грузом Донбассу, собранным жителями Заводоуковского городского округа, ушла в Тюмень. Администрация округа, партийный актив, неравнодушные жители приносят продукты, средства гигиены, игрушки, книги и бытовую технику.

Все собранные вещи вошли в состав 20-тонной фуры, которую Тюменское региональное отделение "Единой России" отправило на Донбасс.

В общей сложности, сообщает пресс-служба Тюменского регионального отделения "Единой России", отправлено уже около 140 тонн гуманитарной помощи. Это не только продовольственные товары, средства гигиены и первой необходимости, но и книги и игрушки для детей, медикаменты, строительные материалы и многое другое.

С самых первых дней "Единая Россия", по словам секретаря регионального отделения партии Андрея Артюхова, оперативно включилась в работу по сбору гуманитарной помощи.

"И если первая фура была сформирована силами партактива, то сейчас груз собирается всем регионом — муниципальными образованиями, предприятиями, гражданами, - отметил он. - Вся Тюменская область объединилась, чтобы оказывать помощь Донбассу. Мы видим, как тяжело там людям, как они нуждаются в самом необходимом — воде, еде, медикаментах".

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# гуманитарная помощь , Донбасс , Заводоуковск

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