Тюменские врачи без разрезов удалили пациентке опухоль мочевого пузыря

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Врачи клиники "Нефтяник" избавили пациентку от доброкачественной опухоли мочевого пузыря, не прибегая к разрезам и наркозу.

Во время обследования у женщины выявили доброкачественное новообразование мочевого пузыря размером около четырех сантиметров. Урологи решили применить метод энуклеации — удалить опухоль целиком, не затрагивая окружающие ткани. На мочевом пузыре тюменские врачи использовали его впервые.

Пациентка во время операции находилась в сознании, под спинно-мозговой анестезией. Щадящую операцию хирурги провели через мочеиспускательный канал. Доброкачественная опухоль была целиком вылущена в просвет мочевого пузыря, измельчена специальным аппаратом и удалена через тонкую трубку.

Как сообщили в пресс-службе медучреждения, уже через несколько суток после операции женщина отправилась домой.

Ранее подобные операции на мочевом пузыре выполнялись с разрезом его стенки и под общим наркозом. Они предполагали длительный период реабилитации.