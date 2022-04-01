Михаил Тунгулин: денацификация Украины – это вопрос времени и тактики

| Фото: предоставлено Михаилом Тунгулиным | Фото: предоставлено Михаилом Тунгулиным

Спецоперация прекратит издевательства украинских неонацистов в отношении жителей Донбасса, остановит геноцид в отношении мирного населения ДНР и ЛНР. Такое мнение высказал директор Вагайского центра спорта и творчества, депутат думы Первовагайского сельского поселения Михаил Тунгулин.

"Скоро увидим результаты в виде завершения спецоперации и уничтожения национализма на территории Украины. Россия – страна многонациональная, поэтому с помощью братских союзов сможет перестроить, изменить мышление украинцев в правильном направлении. Это вопрос времени и тактики нашего президента", - отметил он.

Михаил Тунгулин рассказал, что вагайский центр поддерживает миротворческую миссию страны на своем уровне. С сотрудниками центра проводится разъяснительная работа, чтобы они понимали цели, которые преследует государство, и могли грамотно донести эту информацию до ребят.

Для детей и подростков проводят мероприятия патриотической направленности, беседы. Школьники рассуждают по-взрослому, понимают и поддерживают помощь России жителям Донбасса.

По словам руководителя, в разговорах ребята делятся, что теперь не могут поиграть в компьютерные игры на некоторых онлайн-платформах, но никто из-за этого не расстраивается.

"Ради поставленных понятных и благородных целей стоит потерпеть. Наша страна сильная и богатая, в том числе моральным духом и своей историей, поэтому все будет отлично", - подчеркнул Михаил Тунгулин.

Инна Кондрашкина