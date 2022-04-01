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Дачникам Тобольского района ежедневно напомнают о профилактике пожаров

Общество, 16:24 18 апреля 2022

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

86 дачных владений Тобольского района проинспектировал противопожарный патруль МЧС 16 и 17 апреля. Сотрудники объехали садоводческие товарищества Малозоркальцевского поселения – "Энергостроитель", "Транспортный строитель", "Кедровый" и "Механизатор", сообщает администрация района.

Поскольку в Тюменской области действует особый противопожарный режим, рейды проходят в ежедневном режиме. С владельцами дачных участков проходят беседы о соблюдении мер пожарной безопасности, памятки дачникам вручают под подпись.

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Как отметил начальник отделения пожарной надзорной деятельности по Тобольскому району Дмитрий Федоров, при патрулировании сотрудники МЧС используют для выявления нарушителей пожароопасного периода беспилотники. В 2021 году в дачных кооперативах от огня пострадали пять домов, на четырех участках сгорели хозяйственные постройки.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожароопасный сезон , Тобольский район

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