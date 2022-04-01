Дачникам Тобольского района ежедневно напомнают о профилактике пожаров
86 дачных владений Тобольского района проинспектировал противопожарный патруль МЧС 16 и 17 апреля. Сотрудники объехали садоводческие товарищества Малозоркальцевского поселения – "Энергостроитель", "Транспортный строитель", "Кедровый" и "Механизатор", сообщает администрация района.
Поскольку в Тюменской области действует особый противопожарный режим, рейды проходят в ежедневном режиме. С владельцами дачных участков проходят беседы о соблюдении мер пожарной безопасности, памятки дачникам вручают под подпись.
Как отметил начальник отделения пожарной надзорной деятельности по Тобольскому району Дмитрий Федоров, при патрулировании сотрудники МЧС используют для выявления нарушителей пожароопасного периода беспилотники. В 2021 году в дачных кооперативах от огня пострадали пять домов, на четырех участках сгорели хозяйственные постройки.