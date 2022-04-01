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О пользе телесных практик расскажет тюменцам хореограф Вера Приклонская

Общество, 13:47 23 апреля 2022

Фото: vk.com/festivalsoma | Фото: vk.com/festivalsoma

Лекция "Танец воображения" пройдет в Тюмени в 19 часов в молодежном театральном центре "Космос".

Перформер и хореограф Вера Приклонская расскажет о телесных практиках, которые помогают лучше узнать свое тело. В практической части занятия участники смогут придумать свой проект в области танца или телесных практик.

"Тело — одновременно предмет нашего исследования, инструмент, проводник для создания смыслов. В обычной жизни мы проживаем события телесно, в искусстве – создаем, выстраиваем события из наше телесного опыта", - отметила спикер.

Встреча начнется в 19 часов. Поучаствовать в ней может любой желающий, необходима предварительная регистрация, пишет "Мегатюмень".

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# МТЦ Космос , хореография

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