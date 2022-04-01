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Тюменские школьники создали роботов, способных работать в Антарктике

Общество, 15:51 23 апреля 2022

Центр робототехники и АСУ / Тюменский ЦМИТ | Фото: Центр робототехники и АСУ / Тюменский ЦМИТ

В Тюмени ученики 5-8 классов выступили на соревнованиях по подводной робототехнике. Состязания прошли в областной физико-математической школе, пишет "Вслух.ру".

Ребятам предстояло собрать телеуправляемый подводный аппарат, который мог бы помочь с решением ряда задач. В их числе - диагностика и замена подводного кабеля, ремонт сеток для рыб, контроль состояния окружающей среды и работа в Антарктике.

Для соревнований организаторы установили специальный бассейн. Робот мог погружаться и всплыть на поверхность только на двух участках. В противном случае участникам начисляли штрафные баллы.

Победители соревнований станут участниками всероссийского этапа, который пройдет во Владивостоке.

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# робототехника , физико-математическая школа

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