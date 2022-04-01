Обменяться полезными вещами смогут тюменцы на фестивале дарения

| Фото: Дворец "Пионер" ВКонтакте | Фото: Дворец "Пионер" ВКонтакте

Фестиваль дарения пройдет в Тюмени на открытой площадке дворца творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) 29 апреля. В этот день жители и гости города смогут обменяться полезными вещами и услугами, сообщают организаторы.

Для гостей организуют работу нескольких площадок. В мобильных пунктах здоровья каждый желающий сможет получить индивидуальные рекомендации и советы по ведению здорового образа жизни, пройти краткий чек-ап по ключевым показателям здоровья.

Также тюменцы поучаствуют в досугово-развлекательных мероприятиях. Пройдут оздоровительные зарядки, спектакли, интерактивные шоу, конкурсы, квесты и тематические квизы. Запланированы мастер-классы и образовательные викторины.

К участию в фестивале дарения присоединятся волонтеры, предприниматели и представители некоммерческих организаций. Начало мероприятия в 16 часов.