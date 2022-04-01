Пробы воздуха после пожара в торговом центре Ишима исследуют на наличие вредных веществ

| Фото: vk.com/public172090212 | Фото: vk.com/public172090212

Отбор проб атмосферного воздуха в Ишиме провели сотрудники управления Роспотребнадзора по Тюменской области после пожара торгово-выставочного центра "Гагаринский" днем 28 апреля.

Как сообщает пресс-служба ведомства, заборы воздуха взяты в ближайшей с торговым центром жилой застройке и рекреационных зонах города. Информация о результатах лабораторно-инструментальных исследований будет опубликована в ближайшее время.

Напомним, пожар в торгово-выставочном центре "Гагаринский" Ишима начался около 16 часов 28 апреля. Загорелась крыша здания. В ликвидации возгорания участвовали шесть пожарных расчётов, силы и средства спецавтохозяйства, водоканала.

Причины пожара выясняются.