Велосипедист погиб под колесами поезда на перегоне Тюмень - Войновка

Уральская транспортная прокуратура Уральская транспортная прокуратура

52-летний велосипедист из Тюмени погиб под колесами поезда № 107 Нижневартовск - Волгоград на на перегоне Тюмень - Войновка днем 28 апреля. Тюменской транспортной прокуратурой выясняются причины смертельного травмирования человека, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Установлено, что тюменец передвигался в междупутье на велосипеде, на предупреждающие сигналы не реагировал, в результате чего наезд предотвратить не удалось. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения.