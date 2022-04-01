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Велосипедист погиб под колесами поезда на перегоне Тюмень - Войновка

Происшествия, 14:26 29 апреля 2022

Уральская транспортная прокуратура

52-летний велосипедист из Тюмени погиб под колесами поезда № 107 Нижневартовск - Волгоград на на перегоне Тюмень - Войновка днем 28 апреля. Тюменской транспортной прокуратурой выясняются причины смертельного травмирования человека, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Установлено, что тюменец передвигался в междупутье на велосипеде, на предупреждающие сигналы не реагировал, в результате чего наезд предотвратить не удалось. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения.

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# велосипедист , транспортная прокуратура

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