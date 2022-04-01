Предприятия "Росводоканала Тюмень" в праздничные дни будут работать в режиме повышенной готовности

| Фото: пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал" | Фото: пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал"

"Росводоканал Тюмень" для ликвидации возможных нештатных ситуаций сформировал необходимый запас материально-технических средств, горюче-смазочных материалов, подготовил спецтехнику.

С 30 апреля по 10 мая для обеспечения надёжной и бесперебойной работы систем водоснабжения и водоотведения Тюменской агломерации подразделения предприятия будут работать в режиме повышенной готовности.

В компании, сообщает пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал", утверждён график работы в выходные и межпраздничные дни, определены ответственные, которые в круглосуточном режиме будут осуществлять оперативное руководство предприятием, с дежурным персоналом проведен инструктаж, усилена охрана режимных объектов.

30 апреля – 3 мая, а также 7 по 10 мая – выходные дни. Прием абонентов осуществляться не будет.

4 и 5 мая, 11 и 12 мая - прием абонентов с 8 до 17 часов, 6 и 13 мая - с 8 до 16 часов.

В праздничные дни традиционно увеличивается разбор воды. Для минимизации возникновения аварийных ситуаций в этот период предприятие призывает горожан соблюдать культуру водопользования, а также не смывать салфетки, тряпки, предметы личной гигиены, пищевые отходы и другой мусор в канализацию.

Получить информацию по холодному водоснабжению и водоотведению, а также сообщить об утечках, открытых колодцах, перебоях с водоснабжением и засорах канализации, можно по телефону: 540-940.