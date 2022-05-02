Школьники из Боровского готовятся стать врачами

Фото: tyumen.er.ru Фото: tyumen.er.ru

Первый и единственный в регионе медицинский класс с уклоном на медицину и углубленное изучение химии и биологии есть в средней школе пос. Боровский Тюменского района.

Помимо углубленного изучения профильных предметов, ребята посещают экскурсии и лекции в Тюменском медицинском университете и Областной больницы №19, рассказала исполняющая обязанности директора школы Анна Коскова.

Занятия проводят профессора тюменского медицинского вуза, сообщает "Тюменская область сегодня".