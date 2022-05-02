  • 2 мая 20222.05.2022понедельник
  • В Тюмени 5..7 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Школьники из Боровского готовятся стать врачами

Общество, 19:36 02 мая 2022

Фото: tyumen.er.ru

Первый и единственный в регионе медицинский класс с уклоном на медицину и углубленное изучение химии и биологии есть в средней школе пос. Боровский Тюменского района.

Помимо углубленного изучения профильных предметов, ребята посещают экскурсии и лекции в Тюменском медицинском университете и Областной больницы №19, рассказала исполняющая обязанности директора школы Анна Коскова.

Занятия проводят профессора тюменского медицинского вуза, сообщает "Тюменская область сегодня".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:36 02.05.2022Школьники из Боровского готовятся стать врачами
18:54 02.05.2022Зарплата тюменских педагогов - выше средней по стране
17:02 02.05.2022В Тюменской области за четыре года количество волонтеров выросло более чем в три раза
15:44 02.05.2022Креативных тюменцев научат заполнять заявки на получение грантов