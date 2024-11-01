HRD Татьяна Федорова: тренд на удержание сотрудников продлится до 2033 года
Тренд на удержание сотрудников продлится до 2033 г. Все бизнесы будут вкладывать бюджеты не в найм, а в удержание. Дешевле человека сохранить, нежели нанять нового.
Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила HR-директор ООО "Бруклин Боул" Татьяна Федорова во время работы трека "Стратегии управления человеческим капиталом" Образовательного форума "Человеческий капитал" В Тюменском технопарке 23 ноября.
"Стоимость найма очень высокая. По разным отраслям, даже по линейным позициям 4,5 – 6 тысяч долларов – это найм одного сотрудника, это невероятные суммы, это один человек, который пришел и может уйти. Поэтому нам дешевле каждого человека удерживать и дарить атмосферу комфорта, максимальной производительности, высокой зарплаты, и чтобы сотрудники давали бизнесу выхлоп в виде профита", - рассказала эксперт.
Компания "Бруклин Боул" представлена в пяти городах, родилась в Тюмени. HRD Татьяна Федорова во время форума расскажет участникам о том, как взаимодействовать с командой, про выстраивание корпоративной культуры. По ее словам, некоторые бизнесмены не понимают финансовой выгоды от работы с человеческим капиталом. Задача HR – продать идею того, что работа по построению корпоративной культуры – это то, что принесет чистую прибыль.
"Запрос на развитие корпоративной культуры вырос за последние два года, когда изменился рынок труда, кандидатов на вакантное место стало меньше. Цель любой компании – удержать людей. За счет чего? Рост зарплат не бесконечен, невозможен с точки зрения финансовой модели. Соответственно, нужно что-то другое, что поможет любому сотруднику понять, зачем он в этой компании, и остаться в ней", - подчеркнула спикер трека.
Корпоративная культура - это про ценности, про общение на ты или на вы, про дистанцию между сотрудниками. В понятие также входит процесс коммуникации, встреч, рабочие моменты.
"Выездные мероприятия – это очень малая часть. Когда мы спрашиваем у сотрудников, что больше всего вы цените, все говорят – команда. Это красная нить, которая проходит через все процессы", - отметила Татьяна Федорова.
Напомним, первый в Тюменской области форум "Человеческий капитал" проходит по трем направлениям: компетенции будущего; научно-технологическая независимость; стратегии управления человеческим капиталом.
Организаторы - Западно-Сибирского межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня (ЗапСибНОЦ) и АНО "Агентство инноваций".
Программа представлена на сайте и в ТГ-канале.
Анжела Лебедева