HRD Татьяна Федорова: тренд на удержание сотрудников продлится до 2033 года

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тренд на удержание сотрудников продлится до 2033 г. Все бизнесы будут вкладывать бюджеты не в найм, а в удержание. Дешевле человека сохранить, нежели нанять нового.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила HR-директор ООО "Бруклин Боул" Татьяна Федорова во время работы трека "Стратегии управления человеческим капиталом" Образовательного форума "Человеческий капитал" В Тюменском технопарке 23 ноября.

"Стоимость найма очень высокая. По разным отраслям, даже по линейным позициям 4,5 – 6 тысяч долларов – это найм одного сотрудника, это невероятные суммы, это один человек, который пришел и может уйти. Поэтому нам дешевле каждого человека удерживать и дарить атмосферу комфорта, максимальной производительности, высокой зарплаты, и чтобы сотрудники давали бизнесу выхлоп в виде профита", - рассказала эксперт.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Компания "Бруклин Боул" представлена в пяти городах, родилась в Тюмени. HRD Татьяна Федорова во время форума расскажет участникам о том, как взаимодействовать с командой, про выстраивание корпоративной культуры. По ее словам, некоторые бизнесмены не понимают финансовой выгоды от работы с человеческим капиталом. Задача HR – продать идею того, что работа по построению корпоративной культуры – это то, что принесет чистую прибыль.

"Запрос на развитие корпоративной культуры вырос за последние два года, когда изменился рынок труда, кандидатов на вакантное место стало меньше. Цель любой компании – удержать людей. За счет чего? Рост зарплат не бесконечен, невозможен с точки зрения финансовой модели. Соответственно, нужно что-то другое, что поможет любому сотруднику понять, зачем он в этой компании, и остаться в ней", - подчеркнула спикер трека.

Корпоративная культура - это про ценности, про общение на ты или на вы, про дистанцию между сотрудниками. В понятие также входит процесс коммуникации, встреч, рабочие моменты.

"Выездные мероприятия – это очень малая часть. Когда мы спрашиваем у сотрудников, что больше всего вы цените, все говорят – команда. Это красная нить, которая проходит через все процессы", - отметила Татьяна Федорова.

Напомним, первый в Тюменской области форум "Человеческий капитал" проходит по трем направлениям: компетенции будущего; научно-технологическая независимость; стратегии управления человеческим капиталом.

Организаторы - Западно-Сибирского межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня (ЗапСибНОЦ) и АНО "Агентство инноваций".

Программа представлена на сайте и в ТГ-канале.

Анжела Лебедева