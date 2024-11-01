Тюменцам рассказали о востребованных на рынке метакомпетенциях

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Метакомпетенции, необходимые для современного рынка труда, обсуждают и прокачивают участники трека "Компетенции будущего" на Образовательном форуме "Человеческий капитал" в Тюменском технопарке 23 ноября.

Исследователь лаборатории коммуникаций, мышления и смыслов АНО "Агентство инноваций" ЗапСибНОЦа, спикер трека компетенций будущего Людмила Королькова рассказала в интервью ИА "Тюменская линия", что если раньше работнику для выполнения определенных ему функций было достаточно иметь узкие знания, умения и навыки, то сейчас все поменялось.

"Сейчас нужен набор компетенций. К примеру: планирование, личная продуктивность, системное критическое мышление, эмоциональный интеллект, коммуникация – нужно не просто уметь разговаривать, а донести и слышать, понять информацию. Для того, чтобы освоить все эти инструменты есть образовательные программы", - пояснила спикер.

Исследованием универсальных, гибких компетенций, помогающих человеку адаптироваться к новым условиям, быть эффективным, востребованным на рынке труда, в лаборатории занимаются не первый год. Результаты представят на форуме. Участники трека пройдут самодиагностику, мастер-классы.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Студент Тюменского индустриального университета Георгий Баев выбрал трек о компетенциях будущего неслучайно: "Я бы хотел прокачать в себе эмоциональный интеллект, коммуникацию, планирование и наставничество. Считаю, что эти направления перспективны, их можно адаптировать в любые профессии. В данный момент я учусь на инженера-энергетика, но эти компетенции смогут мне помочь как в инженерии, так и в карьере".

Завершится форум Шоу коротких историй – тюменцы расскажут истории успеха или провала, которые сподвигли их на то, чтобы развиваться.

Программа первого форума "Человеческий капитал" представлена по ссылке, работает и ТГ-канал.

Анжела Лебедева