В Тобольске заменят 21 остановочный павильон

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

21 остановочный павильон заменят в микрорайоне Анисимова и подгорной части Тобольска в 2022 году, сообщает городская администрация.

На ул. Пушкина установят специально зауженный павильон. Так специалисты вышли из трудной ситуации, связанной со стесненными условиями.

"Также нам поступило обращение от жителей с просьбой установить павильон на улице Свердлова, у медицинского центра "Родничок", куда недавно запустили новый автобусный маршрут. Просьба горожан будет выполнена", — заверил заместитель главы города Юрий Вавакин.

Напомним, в Тобольске используются остановки трех типов: исторический - на туристическом маршруте, современный - в микрорайонах города по основным магистралям в нагорной части и автопавильоны, которые установлены в нижнем посаде.