Аграрии Тюменской области приступили к посеву зернобобовых культур

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Аграрии Тюменской области приступили к посеву зерновых и зернобобовых культур. По данным на 6 мая засеяно 22,4 тыс. гектаров из планируемых 704 тыс. Лидируют горох, овес, ячмень и пшеница, пишет "Тюменская область сегодня".

Только пшеницы используют более 30 сортов. Среди самых популярных – Ирень и Икар. Хозяйства четырех районов занимаются посадкой овощей, а в Заводоуковском и Тюменском районах приступили к посадке картофеля.

Также в регионе посеяно 4 тыс. гектаров технических культур. В Упоровском районе сельхозтоваропроизводители планируют посеять лен. При этом площадь посева увеличилась в четыре раза по сравнению с 2021 годом. В муниципалитете работают шесть хозяйств. Помимо технических, они посеяли зерновые культуры и однолетние травы.