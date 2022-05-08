Маргарита Лежнякова: Россия борется с нацистами

Фото со страницы Маслянской средней школы в соцсети Фото со страницы Маслянской средней школы в соцсети

Военная спецоперация, которую проводит Россия на территории Украины, направлена на борьбу с захватившими там власть неонацистами. Такое мнение высказала в интервью обозревателю "Тюменской линии" директор Маслянской средней школы Маргарита Лежнякова.

"Наш школьный краеведческий музей за свою пятидесятилетнюю историю дважды признавался лучшим в России. Он является неоценимым подспорьем в патриотическом воспитании учеников. Конечно, сегодня ребята задают много вопросов о нашей военной спецоперации. А мы стараемся на конкретных примерах из прошлого доносить до них историческую правду", - рассказала директор школы

В Маслянской средней школе - 260 учеников. Здесь регулярно проходят классные часы и другие мероприятия, направленные на формирование у ребят патриотической гражданской позиции.

Недавно маслянские школьники и педагоги присоединились к общероссийской акции "Георгиевская ленточка". А в школьной библиотеке открылась выставка "Дети - герои Великой Отечественной войны". Учащимся рассказали о людях, которые работали в тылу, приближая нашу Победу.

Евгений Бабенкое