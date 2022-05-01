Более 100 студентов и школьников из четырех регионов встретятся на робототехнической олимпиаде в Тюмени

| Фото: vk.com/kvantorium_tyumen | Фото: vk.com/kvantorium_tyumen

Более 100 школьников и студентов из Тюменской, Свердловской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и Красноярского края станут участниками регионального этапа всероссийской робототехнической олимпиады, которая пройдет в Тюмени 12 мая.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала начальник регионального ресурсного центра по развитию образовательной робототехники и прототипирования в Тюменской области Лариса Литус.

Она отметила, что Тюменскую область в интеллектуальном состязании представят учащиеся школ, воспитанники учреждений дополнительного образования, студенты колледжей и техникумов из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Казанского района, Голышмановского городского округа и других муниципалитетов.

Тема олимпиады в 2022 году – "Роботы - помощники". Участники создадут роботов, способных спасать людей в сложных ситуациях, помогать дома или в школе, в саду или на производстве.

"Тема меняется каждый год. Так, в предыдущих соревнованиях ребята создавали роботов, которые могут помочь в улучшении экологии, тушении пожаров и доставке грузов. На соревнования участники приходят с образовательными конструкторами, а сборку должны провести непосредственно на площадке за определенное, выделенное по регламенту время. Затем идет сборка, отладка и заезды роботов на полях", - рассказала она.

Победителей определят в творческой, основной и спортивной категориях. Также пройдут соревнования по футболу и игра в вышибалы среди управляемых роботов. Соревноваться участники будут в младшей, средней и старшей возрастных категориях.

Представители Тюменской области, которые войдут в число победителей, представят регион в Российской робототехнической олимпиаде, которая пройдет в Нижнем Новгороде с 1 по 3 июля.

Любовь Голышева