На левом берегу тюменской набережной красят деревянные элементы и удаляют лишние надписи

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Левую часть тюменской набережной общей площадью 15 тыс. 450 квадратных метров и протяженностью более 600 метров принял на обслуживание "Тюменгормост" с 1 января 2022 года, сообщает администрация города.

"После зимнего периода приводим территорию в порядок - красим деревянные элементы и изделия, опоры освещения, ликвидируем надписи, что оставили горожане", - рассказал ведущий инженер учреждения по благоустройству Станислав Богданов. Левобережье включает в себя детские площадки, памп-трек, велодорожки, зоны отдыха для горожан.

Более 70 сотрудников МБУ "Тюменьгормост" ежедневно выходят на уборку набережной. Они перешли на летний график еще в апреле - работы на набережной проводят с 4 утра до вечера.