В Тюменском зоопарке появился козлик с большими ушами
Двухмесячный козлик с длинными ушами – помесь с нубийской породой – стал новым питомцем Тюменского зоопарка.
Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила заведующая зоопарком Юлия Шамсутдинова.
Кроме того, в зверинце родились барсучата и волчата.
"Барсуков предположительно двое, еще не рассмотрели, потому что при приближении сотрудников для кормления взрослых животных мать малышей начинает нервничать, издает устрашающие звуки и пугает нападением. Волчата еще слепые, сколько их, не знаем, родители тоже оберегают щенков, и мы в свою очередь стараемся их не тревожить", - рассказала Юлия Шамсутдинова.
Напомним, до конца 2022 года в зоопарке около 30 видов обезьян: капуцины, мангабеи, игрунки, макаки и другие – переедут в новые вольеры.
Инна Кондрашкина