В Тюменском зоопарке появился козлик с большими ушами

| Фото: предоставлено Юлией Шамсутдиновой | Фото: предоставлено Юлией Шамсутдиновой

Двухмесячный козлик с длинными ушами – помесь с нубийской породой – стал новым питомцем Тюменского зоопарка.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила заведующая зоопарком Юлия Шамсутдинова.

Кроме того, в зверинце родились барсучата и волчата.

"Барсуков предположительно двое, еще не рассмотрели, потому что при приближении сотрудников для кормления взрослых животных мать малышей начинает нервничать, издает устрашающие звуки и пугает нападением. Волчата еще слепые, сколько их, не знаем, родители тоже оберегают щенков, и мы в свою очередь стараемся их не тревожить", - рассказала Юлия Шамсутдинова.

Напомним, до конца 2022 года в зоопарке около 30 видов обезьян: капуцины, мангабеи, игрунки, макаки и другие – переедут в новые вольеры.

Инна Кондрашкина