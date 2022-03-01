Обезьяны тюменского зоопарка готовятся к переезду

| Фото: тюменский зоопарк во ВКонтакте | Фото: тюменский зоопарк во ВКонтакте

Около 30 видов обезьян: капуцины, мангабеи, игрунки, макаки и другие переедут в новые вольеры до конца 2022 года.

Об этом корреспонденту инфомационного агентства "Тюменская линия" сообщила управляющая зоопарком Юлия Шамсутдинова.

По ее словам, новые "квартиры" будут гораздо просторнее, их оборудуют теплым полом. Также у приматов появятся уличные вольеры.

Юлия Шамсутдинова рассказала, что у животных началась весна, они стали более активными, радуются солнцу, скоро пойдет сезон линьки.

"Появилось потомство у морских свинок, есть звери, которые вынашивают детенышей, для их безопасности пока держим в секрете, кто. Начался брачный сезон у волков, самец настойчиво ухаживает за своей возлюбленной, к маю будем ждать щенков", - отметила управляющая.

Напомним, всего в зоопарке около 300 зверей.

Инна Кондрашкина