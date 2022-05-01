300 метров тротуара положат на Ткацком проезде в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

300 погонных метров нового тротуара проложат на Ткацком проезде в Тюмени до конца лета. Также установят перила и опоры освещения, рассказал заместитель руководителя управы Восточного административного округа Артем Правдин.

В 2021 году специалисты компании "Градиент" разработали проектную документацию на устройство недостающего тротуара от ул. Широтной до ул. Пермякова, 39а, в районе школы № 27. Из-за частичного подтапливания территории было невозможно обустроить пешеходную дорожку. К осени 2022 года дорожно-строительная компания "Контакт-Н" уложит тротуар по направлению от улицы Широтной к школе № 27, к отделению полиции № 1 и отделению по вопросам миграции Восточного округа.