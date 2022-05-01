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Тюменцев приглашают познакомится с творчеством тюменского художника Ердякова в музей им. Словцова

Общество, 18:36 21 мая 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Выставка “На грани иллюзий” тюменского художника Андрея Ердякова проходит в музейном комплексе имени Словцова. Горожане и гости города смогут увидеть работы мастера в жанре натюрморт.

Также художник занимается станковой графикой, дизайном и типографикой, участвует в различных фестивалях и выставочных проектах, сообщает издание “Тюменская область сегодня”.

Добавим, в 80-х годах Андрей Павлович окончил художественно-оформительское отделение Тюменского училища искусств. В 1989 году он вошел в молодежную организацию Союза художников СССР.

Выставка проходит по адресу ул. Советская, 63 и продлится до 19 июня.

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