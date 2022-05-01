О птицах-путешественниках предлагают узнать на выставке в ялуторовском музее

| Фото: visittyumen.ru | Фото: visittyumen.ru

Выставочный проект "Крылатые путешественники" работает в музее "Дом природы" (ул. Революции, 54) в Ялуторовске. Выставка посвящена перелетным птицам, главной особенностью которых является их окольцовка.

Кольцевание — это один из видов изучения перелетных птиц, он дает представление об их передвижении: время начала и пути их миграций, скорость передвижения, продолжительность, дальность перелетов, расселение, степень оседлости, возраст, численность популяций.

На выставке представлены экспонаты окольцованных птиц из фондов "Ялуторовского музейного комплекса".

Стоимость билета — 20 рублей с человека. Возрастная категория: 0+.