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О птицах-путешественниках предлагают узнать на выставке в ялуторовском музее

Общество, 11:56 22 мая 2022

visittyumen.ru | Фото: visittyumen.ru

Выставочный проект "Крылатые путешественники" работает в музее "Дом природы" (ул. Революции, 54) в Ялуторовске. Выставка посвящена перелетным птицам, главной особенностью которых является их окольцовка.

Кольцевание — это один из видов изучения перелетных птиц, он дает представление об их передвижении: время начала и пути их миграций, скорость передвижения, продолжительность, дальность перелетов, расселение, степень оседлости, возраст, численность популяций.

На выставке представлены экспонаты окольцованных птиц из фондов "Ялуторовского музейного комплекса".

Стоимость билета — 20 рублей с человека. Возрастная категория: 0+.

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