О птицах-путешественниках предлагают узнать на выставке в ялуторовском музее
| Фото: visittyumen.ru
Выставочный проект "Крылатые путешественники" работает в музее "Дом природы" (ул. Революции, 54) в Ялуторовске. Выставка посвящена перелетным птицам, главной особенностью которых является их окольцовка.
Кольцевание — это один из видов изучения перелетных птиц, он дает представление об их передвижении: время начала и пути их миграций, скорость передвижения, продолжительность, дальность перелетов, расселение, степень оседлости, возраст, численность популяций.
На выставке представлены экспонаты окольцованных птиц из фондов "Ялуторовского музейного комплекса".
Стоимость билета — 20 рублей с человека. Возрастная категория: 0+.