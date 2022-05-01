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Музей "Городская управа" в Ишиме принимает экскурсионные группы из районов

Общество, 16:39 22 мая 2022

Ишимский музейный комплекс имени Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс имени Ершова

Жители Казанского района побывали в музее "Городская управа" в Ишиме. С историей местности познакомилась группа из комплексного центра социального обслуживания населения села Казанское.

Временной диапазон экскурсии охватывал огромный период — от палеонтологических экспозиций, возраст экспонатов которых насчитывает до 600 млн лет, до недавно обновленной "Стены памяти", посвященной ишимцам – участникам Великой Отечественной войны.

По отзывам посетителей, им понравилась богатая коллекция раритетов, порадовало бережное отношение сотрудников музея к культурному наследию.

По словам экскурсовода Марины Зименовской, музейный комплекс тесно сотрудничает с социальными учреждениями Ишима. Музей всегда готов помочь организовать транспорт до музея для экскурсантов.

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