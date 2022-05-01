  • 23 мая 202223.05.2022понедельник
  • USD58,8862
    EUR60,8953
  • В Тюмени 3..5 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Показ по сценическому движению и речи пройдет в студии "Будильник"

Общество, 20:51 22 мая 2022

группа "Театральная мастерская «Будильник»" ВКонтакте | Фото: группа "Театральная мастерская «Будильник»" ВКонтакте

Показ группы подростков 14–17 лет по сценическому движению и речи "Сны" пройдет в театральной мастерской "Будильник" в конце мая. В основе показа — комедии и сонеты Шекспира, пишет "Тюменская область сегодня".

Ребята в течение года изучали актерское мастерство и готовы опробовать свои знания на практике. В процессе обучения они вдохновлялись разными текстами — афинского драматурга Софокла, итальянского мыслителя Данте, немецкого писателя Гете, создателя эпических поэм "Илиада" и "Одиссея" Гомера. В итоге было решено остановиться на текстах Шекспира.

Помимо сонетов в показ вошли отрывки из произведений "Сон в летнюю ночь", "Ромео и Джульетта", "Укрощение строптивой" и "Буря".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# театры

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:51 22.05.2022Показ по сценическому движению и речи пройдет в студии "Будильник"
18:01 22.05.2022Соловьиные вечера пройдут в Тюменской области до конца мая
18:00 22.05.202223 мая - события дня
17:36 22.05.2022Ишимцев научат кастомизировать одежду и расписывать сумки