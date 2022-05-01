Показ по сценическому движению и речи пройдет в студии "Будильник"

| Фото: группа "Театральная мастерская «Будильник»" ВКонтакте | Фото: группа "Театральная мастерская «Будильник»" ВКонтакте

Показ группы подростков 14–17 лет по сценическому движению и речи "Сны" пройдет в театральной мастерской "Будильник" в конце мая. В основе показа — комедии и сонеты Шекспира, пишет "Тюменская область сегодня".

Ребята в течение года изучали актерское мастерство и готовы опробовать свои знания на практике. В процессе обучения они вдохновлялись разными текстами — афинского драматурга Софокла, итальянского мыслителя Данте, немецкого писателя Гете, создателя эпических поэм "Илиада" и "Одиссея" Гомера. В итоге было решено остановиться на текстах Шекспира.

Помимо сонетов в показ вошли отрывки из произведений "Сон в летнюю ночь", "Ромео и Джульетта", "Укрощение строптивой" и "Буря".