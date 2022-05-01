Более 400 килограммов овощей и фруктов изъяли у уличных торговцев в Тюмени

| Фото: группа "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: группа "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Около 420 кг овощей и фруктов изъяли у продавцов, нелегально торговавших на улицах Тюмени, сотрудники городского департамента потребительского рынка совместно с полицией с 11 по 22 мая.

"Продавцы стараются реализовать в совсем не подходящих для этого условиях скоропортящиеся продукты: от селедки до клубники", — прокомментировали в комитете по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени.

В результате на продавцов составили 47 административных протоколов: 39 — за торговлю вне специально отведенных для этого мест, 8 — за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или специального разрешения.