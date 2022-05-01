435 саженцев высадят в Аптекарском саду в Тобольске

| Фото: photoshare.ru | Фото: photoshare.ru

435 саженцев высадят в тобольском Аптекарском саду в день открытия, сообщает глава города Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.

Деревья находятся на гарантийном сопровождении подрядчика. При возникновении проблем их заменят.

Специалисты разрабатывают наполнение обновленного пространства. Сад может стать площадкой для занятий спортом на свежем воздухе, совместного садоводства, творчества, флористики, обмена книгами. Команда мультицентра "Моя территория" заявилась на грант губернатора Тюменской области с этим проектом.