Врачи-педиатры Тюмени отрабатывают действия при неотложных ситуациях на роботе-симуляторе

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Сценарии при анафилактическом шоке, судорогах и других ситуациях в Тюменском ГМУ врачи-педиатры отрабатывают с помощью робота-симулятора шестилетнего ребенка. Как сообщает пресс-служба вуза, обучение позволяет объективно контролировать ошибки и измерять результаты.

"Слушателям предложены роли и варианты развития исходов при правильной и ошибочной тактике лечения. Имеется возможность многократных повторений манипуляций, ранжирование их уровней сложности, а также внесения клинических вариантов", – рассказала профессор медуниверситета Светлана Ушакова.

При анкетировании педиатры сообщили, что хотели бы продолжать образование в таком формате. При этом некоторые врачи признают, что впервые столкнулись с некоторыми предлагаемыми неотложными и экстренными состояниями.

В медицинском университете планируют расширять опыт обучения при помощи высокореалистичных манекенов.