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Врачи-педиатры Тюмени отрабатывают действия при неотложных ситуациях на роботе-симуляторе

Общество, 13:39 25 мая 2022

Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Сценарии при анафилактическом шоке, судорогах и других ситуациях в Тюменском ГМУ врачи-педиатры отрабатывают с помощью робота-симулятора шестилетнего ребенка. Как сообщает пресс-служба вуза, обучение позволяет объективно контролировать ошибки и измерять результаты.

"Слушателям предложены роли и варианты развития исходов при правильной и ошибочной тактике лечения. Имеется возможность многократных повторений манипуляций, ранжирование их уровней сложности, а также внесения клинических вариантов", – рассказала профессор медуниверситета Светлана Ушакова.

При анкетировании педиатры сообщили, что хотели бы продолжать образование в таком формате. При этом некоторые врачи признают, что впервые столкнулись с некоторыми предлагаемыми неотложными и экстренными состояниями.

В медицинском университете планируют расширять опыт обучения при помощи высокореалистичных манекенов.

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# роботы , Тюменский ГМУ

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