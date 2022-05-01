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В Тюменской области хозяевами 99 заросших бурьяном участков займутся полиция и пожарные

Общество, 11:55 26 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

99 земельных участках сельскохозяйственного назначения общей площадью 16 тыс. 671 га вывялены на территории Тюменской области с начала сезона 2022 г. Они граничат с лесами и населенными пунктами, что создает угрозу развития и распространения пожаров. Хозяевами заросших бурьяном территорий займутся полиция и пожарные, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

"Всем правообладателям данных участков направлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований земельного законодательства РФ. За аналогичный период 2021 года было выявлено 54 заросших земельных участка, общей площадью 2 тысячи 704 гектара", - рассказали в ведомстве.

Напомним, в Тюменской области особый противопожарный режим продолжает действовать.

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# пожароопасный сезон , управление Россельхознадзора

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