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Летний концерт для детей с произведениями Грига и Чайковского пройдет в Тюмени

Общество, 09:56 27 мая 2022

Тюменское концертно-театральное объединение" | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение"

Летний концерт оркестра "Камерата Сибири" под названием "Концертик" пройдет в органном зале Тюменской филармонии 3 июня в 19 часов. Программа рассчитана на детей и их родителей, отмечают в Тюменском концертно-театральном объединении.

На концерте прозвучат произведения Эдварда Грига и Петра Чайковского, Сергея Прокофьева и Антонина Дворжака, в которых оживут персонажи волшебных сказок.

Оркестр "Камерата Сибири" выступит под руководством главного дирижера Фаузии Тажиной. В концерте примет участие солистка Тюменской филармонии, лауреат международных конкурсов Эльвира Саниевская.

Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.

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# филармония

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