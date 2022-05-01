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Лекция "Репродуктивное здоровье" пройдет в тюменском мультицентре

Общество, 18:16 27 мая 2022

из сообщества "Волонтеры-медики | Тюменская область" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Волонтеры-медики | Тюменская область" во ВКонтакте

Интерактивная лекция "Репродуктивное здоровье" начнется в мультицентре "Моя территория" в Тюмени 28 мая в 17 часов.

Об актуальных темах из области женского здоровья, про которые обычно мало говорят, расскажут "Волонтеры-медики" и участники областного студенческого форума. Слушатели узнают о последствиях, которые влекут аборты, о правилах и методах контрацепции.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Проект "Репродуктивное здоровье" реализуют представители движения "Волонтеры-медики" для тюменок в возрасте от 16 до 20 лет. Всего в его рамках запланировано 30 встреч. Открытые собрания, которые будут проводить в мультицентрах областной столицы, смогут посетить все желающие. Цель проекта — повышение уровня знаний о репродуктивном здоровье. Ранее инициатива выиграла два грантовых конкурса — "Перспектива" и "Моя идея".

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# волонтеры , лекция

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