Полицейские спасли людей на пожаре в Тюменской области

Трагедию на пожаре предотвратили сотрудники полиции в с. Исетское Тюменской области, сообщает пресс-служба МВД России.

Сотрудники ДПС капитан полиции Виктор Филиппов и старший лейтенант полиции Александр Волощук заметили черный дым над домами и направились к месту пожара.

Горели надворные постройки возле частного дома. Тут же был припаркован КамАЗ, кузов грузовика уже был объят пламенем, а в нем находились баки с дизельным топливом.

Виктор Филиппов перекрыл проход на территорию, а Александр Волощук вместе с одним из очевидцев бросились во двор.

По счастливой случайности хозяин грузовика оставил ключи в замке зажигания. Полицейский открыл ворота, а местный житель, сев за руль, вывел на безопасное расстояние горящую машину.

Услышав крики из дома, Александр Волощук поспешил на помощь людям. Входная дверь уже была заблокирована огнем. Полицейский пробежал мимо горящих построек, разбил одно из окон и стал звать тех, кто был внутри.

Он помог выбраться из дома женщине и двум ее несовершеннолетним детям. Взяв на руки самого младшего ребенка и прикрыв его собой, выбежал вместе с остальными спасенными на безопасную территорию.