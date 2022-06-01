13 музыкальных коллективов из шести регионов выступят на тюменском фестивале

| Фото: из архива организаторов фестиваля "Музсходка" | Фото: из архива организаторов фестиваля "Музсходка"

13 музыкальных коллективов из шести регионов выступят на фестивале "Музсходка" на летней сцене "Конторы пароходства" в Тюмени 3 и 4 июня. Об этом рассказали в сообществе развития музыкальной индустрии Тюменской области 30 мая.

В рамках подготовки ко II мультижанровому фестивалю современной авторской музыки команда экспертов выбрала 13 исполнителей из 117 подавших заявки на участие. В их числе такие коллективы, как "Юность" из Калининграда, "Brama" из Москвы, "Северная мечта" из Ханты-Мансийска, "Лицахризантем", "Just Suzie ft Seeu" из Тюмени и другие исполнители.

Выступления продлятся два дня: 3 июня фестиваль начнется в 18 часов, 4 июня – в 17 часов.

Кроме этого, на набережной с 16 часов начнут проводить творческие мастер-классы, игровые программы для детей, а в 16 часов 30 минут начнется флешмоб "Самба-шествие". Помимо этого, будет работать ярмарка с украшениями и керамикой ручной работы, "Музбазар".