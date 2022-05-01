Состязания среди юных пожарных прошли в Тюменском районе

| Фото: ГУ МЧС по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Победителями соревнований среди дружин юных пожарных школ Тюменского района стали представители Андреевской школы. Состязания состоялись на территории образовательного учреждения среди одиннадцати дружин после двух лет перерыва.

Участники прошли пожарную эстафету, она включала тушение горючей жидкости, преодоление барьера, прокладку рукавной линии, оказание первой медицинской помощи. Во втором этапе школьники провели боевое развертывание с подачей воды от пожарного автомобиля.

Второе место заняли представители Новотарманской школы, третье — у команды Мальковской школы. Денис Синяк из Пышминской школы показал лучший результат по тушению горючей жидкости.