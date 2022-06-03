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Приезжие мастера продлили контракты с ФК "Тюмень"

Спорт, 10:47 03 июня 2022

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Приезжие мастера Денис Магадиев, Михаил Петров и Анатолий Анисимов остаются в ФК "Тюмень". Они продлили контракты с сибирским клубом.

Центральный защитник Денис Магадиев, сообщает пресс-служба клуба, в нынешнем сезоне сыграл за "Тюмень" 13 матчей, в которых чёрно-белые ни разу не уступили. В его активе есть два гола.

Продолжит выступление за "Тюмень" универсал оборонительного плана Михаил Петров, без которого уже сложно представить состав команды.

Останется в "Тюмени" и полузащитник Анатолий Анисимов, оформивший дубль в заключительном матче сезона против "Новосибирска".

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# ФК Тюмень , футбол

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