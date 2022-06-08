Тюменцев предупреждают о лжеинспекторах пожарной безопасности

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Тюменцев предупреждают о мошенниках, которые под видом сотрудников МЧС России извещают о проверке по пожарной безопасности и предлагают за деньги подготовиться к ней. Несколько случаев таких обращений в управляющие компании Тюмени зарегистрированы в июне, сообщает региональное МЧС.

Не поддаваться на уловки мошенников рекомендуют жителям города. В связи с мораторием на проведение контрольных мероприятий плановым проверкам в 2022 году подлежат объекты соцназначения, относящиеся к категориям высокого риска.

Внеплановые проверки возможны только по согласованию с органами прокуратуры при наличии непосредственной угрозы. Уточнить информацию о проверках можно на сайте и в управлении надзорной деятельности МЧС России по Тюменской области по телефону: 590-450.