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Тюменцев предупреждают о лжеинспекторах пожарной безопасности

Общество, 16:37 08 июня 2022

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Тюменцев предупреждают о мошенниках, которые под видом сотрудников МЧС России извещают о проверке по пожарной безопасности и предлагают за деньги подготовиться к ней. Несколько случаев таких обращений в управляющие компании Тюмени зарегистрированы в июне, сообщает региональное МЧС.

Не поддаваться на уловки мошенников рекомендуют жителям города. В связи с мораторием на проведение контрольных мероприятий плановым проверкам в 2022 году подлежат объекты соцназначения, относящиеся к категориям высокого риска.

Внеплановые проверки возможны только по согласованию с органами прокуратуры при наличии непосредственной угрозы. Уточнить информацию о проверках можно на сайте и в управлении надзорной деятельности МЧС России по Тюменской области по телефону: 590-450.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , мошенничество , проверки

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