Банк России снизил ключевую ставку до 9,5 %

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Банк России снизил ключевую ставку на 150 базисных пунктов до 9,5 % годовых. Таким образом, этот показатель вернулся к февральскому уровеню еще до введения антироссийских санкций. Решение принято советом директоров Банка России 10 июня, сообщается на сайте регулятора.

"Внешние условия для российской экономики остаются сложными и ограничивают экономическую деятельность. Вместе с тем происходит замедление инфляции", - уточняется в сообщении.

По прогнозам годовая инфляция в 2022 г. составит от 14 до 17 %, в 2023 - снизится до 5-7 % и вернется к 4% в 2024 г.

Принятые в апреле-июне решения о снижении ключевой ставки увеличат доступность кредитных ресурсов в экономике, отмечает регулятор.

По словам директора департамента экономики Тюменской области Максима Скворцова, повышение доступности кредитных ресурсов будет способствовать восстановлению потребительской активности населения, что окажет положительное влияние на экономику региона.