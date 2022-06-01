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В ТюмГУ прибавили 97 бюджетных мест

Общество, 13:06 14 июня 2022

управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

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2 тыс. 119 бюджетных мест на очную форму по всем направлениям подготовки предоставит абитуриентам Тюменский государственный университет в 2022-2023 учебном году. Это на 97 больше, чем в прошлом году, сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в вузе.

На направлениях бакалавриата и специалитета открыто 1 тыс. 418 бюджетных мест, в магистратуру — 608, аспирантуру — 93. Впервые девять бюджетных мест выделили для студентов SAS по направлению "Искусства и гуманитарные науки". На заочной форме обучения бюджетных мест не будет.

Всего в 2022 году университет планирует принять более 5 тыс. абитуриентов на все уровни и формы обучения. 3 тыс. 634 пойдут на программы высшего образования: бакалавриат, специалитет. 1 тыс. 248 — магистратура, на направлениях аспирантуры — 250 мест.

Приемная кампания в вузе начнется с 20 июня, для аспирантов - с 1 июля.

Виктория Макарова

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# бюджетные места , приемная кампания , ТюмГУ

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